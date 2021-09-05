Son dakika haberleri! Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği

Son dakika haberleri! Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle temin edilen 12 ton mamayla sel felaketinin yaşandığı bölgede sokak hayvanları beslenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle temin edilen 12 ton mamayla sel felaketinin yaşandığı bölgede sokak hayvanları beslenecek.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede, sokak hayvanları da unutulmadı. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi" olarak hizmete sunulan araç, afetin ardından getirildiği sel bölgesinde hizmet veriyor.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası'nın da iş birliğiyle mobil araçta gönüllü veterinerler çalışıyor. Araçta, sel afetinden etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra sahiplerince getirilen evcil hayvanların tedavi ve bakımları yapılıyor.

Veteriner Hekimler Odası ile hayırsever kuruluşlarca gönderilen kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılırken, hayvan sahiplerine de ücretsiz olarak veriliyor.

12 ton mama sel bölgesine geldi

Bir süre önce mobil aracı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, sokak hayvanları için mama talebinde bulundu. Soylu'nun girişimleriyle bölgeye gönderilen 12 ton mama, sel bölgesindeki sokak hayvanlarına dağıtılacak.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, bölgede çok sayıda sokak hayvanına baktıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ilettikleri mama talebinin ardından, bir gün sonra 12 ton kedi ve köpek maması gönderdiğini anlatan Kökgöz, mamaların bir bölümünü diğer ilçelere de göndereceklerini aktardı.

Selden en çok etkilenen ilçenin Bozkurt olduğunu vurgulayan Kökgöz, şunları dile getirdi:

"Mamaların büyük bölümünü Bozkurt'a ayırıyoruz. Diğer ilçelerimiz de de sel felaketi yaşandı. Oralara da yeterli ölçüde mama ayırdık. Belediyelerle görüştük. Onlardan arabalarını talep ettik. Onlara da dağıtımları yapıp göndereceğiz. Geri kalan mamaları da Bozkurt eski haline dönene kadar dağıtacağız. Sayın Bakanımızın temin ettiği 12 ton mama gerçekten beklentimizin üzerinde bir mama oldu. Çok sevindik, mutlu olduk. Sel felaketinde yara alan yerlerin kedi ve köpekleri uzun bir süre aç kalmayacak."

HAYTAP gönüllüsü Arzu Akça da yapılan işin çok değerli olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Dilsiz canlarımız, HAYTAP Başkanımız ve şahsım adına çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Sel bölgesine elektrik arızası için giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
Sel bölgesine elektrik arızası için giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:11:23. #1.14#

title