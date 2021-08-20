Son dakika haberleri... Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu. Heyelan korku dolu anların yaşanmasına neden olurken can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Kastamonu'nun Abana ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında ormanlık alandan bir evin üzerine toprak kaydı. Yaşanan heyelanla birlikte bazı ağaçlar, evin çatısına düşerken, bazıları ise evin girişini tamamen kapattı. Heyelan sırasında evin girişinde kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Bölgede bu tarz toprak kaymalarının önüne geçilebilmesi için önlemler alınacağı öğrenilirken, sel sonrasında böyle bir heyelanın olması ise korkuttu.

Toprağın kaydığı bölgede yaşayan Celal Aksoy, "Ben evde gürültüyü duydum. Daha sonra ağaçların aşağıya doğru düşmesini gördüm. Balkondan evin üzerine düşen ağacı da gördüm. Akşam yağmur yağınca bunlar düşmüş. Buraya bir mühendis geldi, buranın toprağını inceledi ve 'Burası heyelan bölgesi' dedi" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı