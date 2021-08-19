Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi

Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Batı Karadeniz bölgesinde helikoptere binmek isteyen çocukları geri çevirmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Batı Karadeniz bölgesinde helikoptere binmek isteyen çocukları geri çevirmedi. Bakan Soylu ile birlikte polis helikopterine binen çocuklar ise keyifli anlar yaşadı.

Selin vurduğu, can ve mal kayıplarının yaşandığı Batı Karadeniz bölgesinde günlerdir çalışma yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Sahadaki çalışmalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, çocukların taleplerini de geri çevirmiyor. Bu kapsamda Bakan Süleyman Soylu, helikoptere binmek isteyen bir grup çocuğu polis helikopterine bindirdi. Helikoptere binen çocuklar ise keyifli anlar yaşayarak, Bakan Soylu'ya teşekkürlerini sundu. - KASTAMONU

Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Berkay Cimilli İbo Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:22:59. #1.15#

title