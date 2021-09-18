Son dakika haberleri... Şeker pancarı alım fiyatının yükselmesi Muş'taki çiftçileri sevindirdi

Muş Ovası'nda şeker pancarı üreten çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan pancar alım fiyatından memnun kaldı.

Pancar alım fiyatının ton bazında 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi, Muş'ta pancar üreten çiftçileri sevindirdi.

Bu yıl Muş Şeker Fabrikasıyla üretim sözleşmesi imzalayan 1280 çiftçi, 56 bin dekar alanda 310 bin ton şeker pancarı almayı hedefliyor.

Eşmepınar köyünde çiftçilik yapan Yüksek Bozyel, AA muhabirine, 1989'dan beri pancar ektiklerini anlattı.

Öncesinde dedesinin ve babasının Muş Ovası'nda şeker pancarı ektiğini ifade eden Bozel, şöyle konuştu:

"Büyüklerimiz bu işi bıraktı, biz devam ettiriyoruz. Yıllardan beri şeker pancarından iyi para kazandık. Alın teri emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Açıkladığı fiyat sevindirici. Cumhurbaşkanının açıkladığı fiyat, gerçekten çiftçinin yüzünü güldürdü. Allah onun gibi Cumhurbaşkanını bu ülkenin başından eksik etmesin. Muş Ovası çok verimli bir toprağa sahip."

"Cumhurbaşkanı fiyatları açıkladığında çok sevindik"

Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Lokman Selen de yıllardır şeker pancarı ektiğini, Cumhurbaşkanının açıkladığı şeker pancarı alımı fiyatından memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanının açıkladığı fiyat çok güzel oldu. Eğer gübre fiyatları da düşerse çok daha güzel verim alacağız. 60 dekar alanda şeker pancarı ektim. Bir dönümde 10 ton şeker pancarı alırsam mükemmel olur. Gübre fiyatları düşerse 60 dekar yerine 100 dekar alanda şeker pancarı ekimi yaparım. Cumhurbaşkanı fiyatları açıkladığında çok sevindik."

Fiyatın açıklanmasıyla Muş Ovası'nda ciddi bir pancar üretimi olacak

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da 2021-2022 pancar alımı kampanyasının 24 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Fabrikada tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Kırşehir'de pancar fiyatını erken açıkladı. Cumhurbaşkanımız, hiç kimsenin beklemediği zam oranıyla iyi bir iyileştirme yaptı. Pancar fiyatının önümüzdeki yılın üretimine ciddi bir etkisi ve katkısı olacaktır. Fabrika açısından şeker üretim maliyeti artsa bile önümüzdeki yılın pancar üretimi sahasını ciddi manada artıracağını düşünüyoruz. Çünkü Muş Ovası'nda üretimi yapılan ürünlerle kıyaslama yaptığımızda bu fiyatla şeker pancarına alternatif bir ürün kalmamıştır. Burada da çiftçi kendi hesabını yapmaktadır. Bu fiyatın açıklanmasıyla beraber önümüzdeki yıl, Muş Ovası'nda ciddi bir pancar üretimi olmasını bekliyoruz.

"Çiftçinin cebine 180 milyon civarında para girmesini ön görüyoruz"

Bu yıl 1280 çiftçiyle üretim sözleşmesi yaptıklarını, bu çiftçilerin 56 bin dönüm alanda şeker pancarı ektiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"56 bin dönümden yaklaşık 310 bin ton şeker pancarı işlemeyi umuyoruz. 310 bin ton pancardan yaklaşık 40 bin 500 ton A şekeri, 2 bin ton C şekeri, 12 bin ton melas ve 90 bin ton küspe üretmeyi hedefliyoruz. 310 bin ton pancarın işlenmesiyle beraber çiftçiye ödenecek pancar, nakliye ve küspe bedeliyle çiftçinin cebine 180 milyon civarında para girmesini ön görüyoruz. Üreteceğimiz şeker ve melasın satışıyla beraber yaklaşık 120 milyon civarında satış bekliyoruz. Muş ekonomisine ciddi bir katma değer sağlamayı öngörüyoruz. İnşallah çiftçilerimizle beraber fabrikayı daha güzel günlere taşıyacağız. Yaptığımız yatırımlarla fabrikayı ciddi bir kapasiteye ulaştırdık. 60 günde 310 bin ton pancar üretmeyi hedefliyoruz."