Son dakika haberleri | Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta bir kadın, 50 kişinin kullandığı mahalle yolunu "tapulu arazim" diyerek ulaşıma kapattı.

Son dakika haberleri | Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar
10.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:17

Zonguldak'ta bir kadın, 50 kişinin kullandığı mahalle yolunu "tapulu arazim" diyerek ulaşıma kapattı. Araç ve yaya geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleli, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde ikamet eden yaklaşık 50 kişi, evlerine ulaşım problemi yaşıyor. Mahallede ikamet eden Saliha Ç., iddialara göre 8 haneye giden yolu tapulu arazisi olduğu iddiasıyla kapattı. Yola önce demir kapı koyan kadın; ardından da kazık çaktı. 2B arazisi dolayısıyla tapularını alan mahalle sakinleri, evlerine giden yolun kapatılması üzerine devlet yetkililerinden yardım istedi.

İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti. Yolu lise öğrencilerinin de kullandığını kendisinin öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, "İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Burası eskiden müşterek araziydi. 2B arazisi olarak şahıs tapularımızı aldık. Bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde. Biz bu yolu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ben belediye başkanımdan, valimden yardım bekliyorum. Karşımızda engelli vatandaş var. Şu anda toplam 7-8 daireyiz. Yolu kapatmaya hakkı yok. Biz hak ve hukuk yoluyla bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama yolu kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz. İlk önce demir kapıyı koydular ve sabitlediler. Daha sonra da kazık çaktılar. Burası bir de okul yolu. Lise talebeleri bu yolu kullanıyor. Kendim de öğretmenim. Buradan geçerken geçemeyeceğimizi söylüyor. Şimdi kazıkların olduğu yere teller dikecekmiş. Demir kapının olduğu yere de duvar örecekmiş. Biz bu yönde duyumlar aldık. Tutanaklarımı da belediyeden yaptım. Yetkililerden bu yönde gerçekten yardım bekliyoruz. Burayı herkes kullanıyor. Başka geçecek araba yolumuz yok. Kötü bir patika yolumuz var. Alışveriş yapıyoruz. 300 metre aşağıdan torbaları taşıyoruz. Kiracımız eşyasını taşıyacak. Halbuki burası senelerin yolu" dedi.

"Şehrin göbeğinde insanları evine hapis etti"

80 yaşındaki kayınvalidesi ve engelli baldızını hastaneye sırtında taşıdığını söyleyen Metin Süzer, "Burada engelli baldızım ve 80 yaşında kayınvalidem var. Onlara bakıyorum. O kadın geldi. Dün eve giden yolu kapattı. Evimizin kapısını kapattı. Buraların kendisinin tapulu yerleri olduğunu söylüyor. Biz şu anda çok mağduruz. İki ihtiyar kadın nereden evine girecek. Arabayla getiremiyorum. Arabayı geçirtmiyor. Evin girişini kapattı. Biz devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En az 10 aile var. Herkes mağdur. Burada insanların hapis etti. İnsanlar evlerine nasıl girecek? Burası şehrin göbeği. Biz imdat diyoruz. Acilen yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İmarda gözüken 6 metrelik yolun mahalleli tarafından kullanılması gerekirken Saliha Ç. tarafından kapatıldığını söyleyen Cengiz Karadayı da "Burası yılların yolu. Burada imarda belediyenin 6 metre yolu vardır. Validen, belediye başkanından yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Yeşim Salkım Kenan Doğulu Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Otobüs Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 12:43:55. #1.14#
title