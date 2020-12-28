Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda
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Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda

28.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:41
Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda

Son dakika haberler... MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesinde 30 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamlamasının ardından devam ettiği 40 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işinde de sona yaklaştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesinde 30 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamlamasının ardından devam ettiği 40 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işinde de sona yaklaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 Mahalle Projesi ile Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesinde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallede ekipler, 30 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 40 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmalarında da sona gelindi.

Muhtardan teşekkür

Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, yürütülen çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini ileterek, "154 Mahalle Projesi kapsamında mahallemizde şu ana kadar içme suyu ve kanalizasyon döşeme işlemleri çok şükür tamamlandı. Şu an yapılan üstyapı çalışmalarının da sonuna gelmek üzereyiz. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat nefes alacaklar. Sağlıklı altyapıya kavuştuk. Büyükşehir olduktan sonra o kadar rahatladık ki ne zaman telefon etsek ekipler anında çözüm üretiyor. Her zaman bizlere bir telefon kadar yakın olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve MASKi ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda
Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda
Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda
Son dakika haberleri! Şehitlioğlu'nda altyapı bitti sıra üstyapıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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