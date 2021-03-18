Son dakika haberleri | Şehitlerin ismi Şahinbey'de fidanlarda yaşayacak

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde şehitler için zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde vatan uğruna toprağa düşen şehitler için Yeşilvadi Millet Bahçesi'ne üzerinde şehitlerin isminin yazıldığı zeytin fidanları dikildi. Düzenlenen programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ve öğrenciler katıldı.

Fidanlar şehitlerimizin anısıyla büyüyecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ağaçlandırmanın önemine dikkati çekerek, "Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak şehitlerimiz anısına Yeşilvadi Millet Bahçemizde şehitlerimiz adına fidan diktik ve her fidanın üzerine şehitlerimizin ismini yazdık. Fidanlar büyüdükçe onların hatırasıyla birlikte yaşayacaklar. Ağaçlandırma çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 3 milyon 500 binin üzerinde ağaç dikimini ve dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz. Bizim inancımızda Peygamberimizin 'Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin" diye buyuruyor. Ağaçları ne kadar çoğaltırsak gelecek nesillere temiz bir hava ve güzel bir çevre bırakmış olacağız. Bu çerçevede çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı