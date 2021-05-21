Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak
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Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Yaşam

- Şehitlerin isimlerini ağaçta yaşatılacak -Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan: -"Amacımız, şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatmak" Kırşehir'de hayata geçirilen proje ile şimdiye kadar şehit olan 193 şehidin isminin yaşatılması için künyeleri ağaca asılacak.

- Şehitlerin isimlerini ağaçta yaşatılacak

-Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan:

-"Amacımız, şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatmak"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de hayata geçirilen proje ile şimdiye kadar şehit olan 193 şehidin isminin yaşatılması için künyeleri ağaca asılacak.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, amaçlarının Kırşehir'de şehit düşen 193 vatan evladının hatıralarını yaşatmak olduğunu ve toplumsal duyarlılık sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kılıçaslan, "Şehit Aileleri Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen projeleri hayata geçiriyoruz. Kırşehir'de, Şehit ailelerini yalnız bırakmayarak vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin hatıralarını unutmamak ve unutturmamak adına Kırşehirli şehitlerimizin anılarını kitapta toplayarak albüm yapıyoruz" dedi.

Şehitlerin künyeleri kent parkta şehitlik ağacı ile halka açılacak

Kırşehir'de şehit olan 193 kişinin künyeleri kent park girişinde yapılacak ağaçla halka açılacak. Kırşehir Belediyesinin desteklediği ve şehit ailelerinin onayladığı alanda oluşturulacak ve görselliğin ön plana alındığı ağaçta şehitlerin adları yaşatılacak. Projenin hayata geçeceği alanda Şehit Aileleri Derneği ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat incelemelerde bulundu. Projenin ağaç üzerinde künyelerin hazırlanması sonrası hayata geçmesi bekleniyor.

Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak
Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak
Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak
Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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