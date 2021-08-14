Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
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Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular

Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, hayatını kaybetmiş dernek üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okuttu.

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, hayatını kaybetmiş dernek üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okuttu.

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik Yasin-i şerif okutulmasıyla başladı. 4 yıldır geleneksel hale getirilen etkinlikte görme engelli bireyler söyledikleri ilahilerle gönülleri pasını sildiler. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan yaptığı açıklamada, derneklerinin 22 yıldır faaliyete olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

"Derneğimiz kurulalı 22 yıl oldu. 22 yıl içerisinde hayatını kaybetmiş üyelerimiz ve şehitler için yasin-i şerif okuttuk. Okuyan kardeşlerimiz yine görme engelli kardeşlerimiz. Aslında biz bu etkinliğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapmak istiyorduk. Eylül'den sonra pandemi nedeniyle kısıtlamaların gelebileceği düşüncesiyle bugün yapmak istedik. Allah duamızı kabul etsin inşallah."

Öte yandan dernek üyelerine pilav ikram edilmesiyle program son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
Son dakika haberleri! Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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