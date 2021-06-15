Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
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Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor

Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre İlçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, son olarak 29 Ekim Mahallesi'nin her noktasını temizledi ve genel dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, son olarak 29 Ekim Mahallesi'nin her noktasını temizledi ve genel dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ve hijyen çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mahallelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak yapan Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak 29 Ekim Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Ekipler, ilk olarak mahalledeki geniş cadde ve sokakları su ile yıkadı. Daha sonra tüm cadde ve sokaklar süpürge araçları ile temizlendi. Ayrıca mahalle içerisinde yer alan tüm iş yerlerinin çevresinin yanı sıra tüm evlerin kapı önleri de ekipler tarafından süpürülerek temizlendi. Mahalle sınırları içerisinde bulunan çöp konteynırları da önce yıkandı ardında da ilaçlanarak dezenfekte edildi.

"Ekiplerimiz, cadde ve sokaklarımızı baştan aşağı temizledi"

Yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının mahalle sakinlerini memnun ettiğini dile getiren 29 Ekim Mahalle Muhtarı Murat Gül, "Pandemi nedeniyle Şehitkamil Belediyemiz belirli aralıklarla mahallemizde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de tüm sokaklarımızda ve caddelerimizde çalışma yaptılar. Temizlik ekiplerimiz, cadde ve sokaklarımızı baştan aşağı temizlediler. Çöp konteynırlarımız dezenfekte edildi. Ben, mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de temizlik ve hijyen seferberliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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