Son dakika haberleri... Şehit yakınlarından Batman Tarım ve Orman Müdürü Demir'e teşekkür ziyareti
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Son dakika haberleri... Şehit yakınlarından Batman Tarım ve Orman Müdürü Demir'e teşekkür ziyareti

Son dakika haberleri: Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberleri... Şehit yakınlarından Batman Tarım ve Orman Müdürü Demir'e teşekkür ziyareti
03.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:24

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir'i makamında ziyaret eden şehit yakınları, Demir'in her fırsatta kendilerini maddi ve manevi desteklerde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti. Demir de şehit yakınlarının memnuniyetinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, verdikleri plaketten dolayı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınlarına teşekkür etti. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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