Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
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Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede

17.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:18
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede

İZMİR'de, kendilerini 'emekli albay', 'gazi üsteğmen' ve 'astsubay' olarak tanıtıp, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla STK'lar ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 22 şüpheli, polisteki...

İZMİR'de, kendilerini 'emekli albay', 'gazi üsteğmen' ve 'astsubay' olarak tanıtıp, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla STK'lar ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 22 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir çete tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayarak kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yardım isteğini kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.  Bu kişilerin konum, isim, adres ve telefon bilgilerinin bilgisayarda tutulduğu ve düzenli olarak aradıkları belirlenen çete üyelerinin, abonelerden yılda 2 sefer düzenli bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin, İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan da komisyon aldıkları saptandı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının 500 bin TL olduğu belirlendi. 22 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandıran şüpheliler adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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