Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar
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Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar

16.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:03
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar

İZMİR'de, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla STK'lar ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para topladıkları saptanan 20 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla STK'lar ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para topladıkları saptanan 20 kişi gözaltına alındı. Kendilerini 'emekli albay', 'gazi üsteğmen' ve 'astsubay' olarak tanıtan çete üyelerinin ayda yaklaşık 500 bin TL kazanç sağladığı belirlendi.   

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı çetenin kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayıp, kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı.  Kimlikleri de saptanan şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı.

HEDİYE GÖNDERMİŞLER

Çetenin, para yardımını kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, abonelerden 6 ayda bir veya her yıl düzenli olarak bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan komisyon aldıkları saptandı.

AYDA 500 BİN TL HAKSIZ KAZANÇOperasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının 500 bin TL olduğu belirlendi.

Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanıp, dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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