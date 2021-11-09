Son dakika haberi! ŞEHİT YAKININA KÜFÜR SORUŞTURMASINDA GÖZALTI
Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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