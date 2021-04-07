Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı
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Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı

Son dakika haberleri: AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sentetik yüzeyli çiminin değişimi, bakım, onarım ve saha aydınlatmasının yapılması işleri için Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldığını müjdeledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sentetik yüzeyli çiminin değişimi, bakım, onarım ve saha aydınlatmasının yapılması işleri için Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldığını müjdeledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek için yaptıkları çalışmaların semerelerini almaya başladıklarını bildirdi.

İlçede çok sayıda Amatör Spor Kulübü bulunduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, bu kulüplerin bünyelerinde yer alan futbol takımlarının maçlarını daha konforlu stadlarda yapmaları için başlattıkları girişimlerden sonuç almaya başladıklarını ifade etti. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kdz. Ereğli'de bulunan Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadı'nın bir takım eksiklerinin giderilmesi için 1 milyon 670 bin lira ödenek ayırdığını açıklayan Bozkurt, şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın (G.S.B.) 2021 yılı Bakım-Onarım İşleri içerisinde ilçemizde bulunan Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nın sentetik yüzeyli çiminin değişimi ve saha aydınlatmasının yapılması işleri için ayırdığı 1.670.000 TL tutarındaki ödenek, 05 Mart 2021 tarihi itibariyle G.S.B. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün yazısı ile onaylanmıştır. En kısa sürede zemin değişikliği ve aydınlatma işlerinin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacaktır. Spor Kulüplerimizin akşam saatlerinde antrenman ve müsabakalarını yapabilmelerini kolaylaştıracak bu çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, başta Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı
Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı
Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı
Son dakika haberleri... Şehit Vefa Karakurdu Stadı'na 1,6 milyon TL ödenek ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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