Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
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Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SİİRT'te 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk, bayramların hüzünlü geçtiğini söyledi.

SİİRT'te 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk, bayramların hüzünlü geçtiğini söyledi. Anne Aktürk, 'Her bayram gelemese de eşiyle çocuklarıyla bayramlarda gelirdi. Şimdi biz bayramlarda onu ziyarete geliyoruz' dedi.

Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında, PKK'lı teröristlerin karayoluna tuzakladıkları bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk, Ramazan Bayramı arifesinde oğlunun Burdur Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Anne Aktürk, "Bayramlarda çocuğumuz yanımızda yok. Şehitlik mertebesi de güzel ama insanın içini çok yakıyor. Her bayram gelemese de eşiyle çocuklarıyla bayramlarda gelirdi. Eğirdir'de, Serik'te görevliyken gelirlerdi. Uzaklaşınca gelemediler. Şimdi biz bayramlarda onu ziyarete geliyoruz" dedi.

Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Son dakika haberi | BURDUR ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ: BAYRAMLARDA GELİRDİ, ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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