Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı
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Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı

12.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:09
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı

Son dakika yaşam haberine göre Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

2019 yılında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan programda Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ile bütün şehitler için dualar edildi.

Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, "24 saat emrinizdeyiz. Rabbim, bizi sizlere mahcup etmesin" dedi.

Anma programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz ile şehidin annesi Hediye Çakır, babası Kadir Çakır ile kardeşleri katıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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