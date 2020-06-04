Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Uğur Bora için mevlit okutuldu Son dakika haberi: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde mevlit okutuldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde mevlit okutuldu. Niksar Belediyesi tarafından babaevinde okutulan mevlitte, şehit Bora ve tüm şehitler için dualar etti. Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikram edildi. Mevlite şehidin ailesi ile Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA