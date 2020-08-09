Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
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Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

09.08.2020 03:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 03:45

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Kaynak: AA

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