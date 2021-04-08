Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal (30), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal (30), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kilis'teki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Şehit Ahmet Akdal'ın cenazesi, getirildiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Feramuz ve Remziye Akdal çifti ve kardeşlerinin gözyaşlarıyla karşıladığı şehidin cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SALAVATLA UĞURLADILAR

Aileyi cami girişinde karşılayan Vali Ömer Faruk Coşkun ile Başkan Hayrettin Güngör, şehidin babası Feramuz Akdal'a sarılarak başsağlığı diledi. Askerin elindeki oğlunun fotoğrafını okşayan baba Akdal, daha sonra çocuklarıyla birlikte tabutun karşısına geçerek birlikte tören boyunca salavat getirdi.

3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile evlenen Şehit Ahmet Akdal için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlara alınıp bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı götürüldüğü Şey Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET AKDAL, TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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