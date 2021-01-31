Son dakika haberleri | Şehit Umut Coşkun'un adı Mamak'ta yapılan camide yaşatılacak
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Son dakika haberleri | Şehit Umut Coşkun'un adı Mamak'ta yapılan camide yaşatılacak

31.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:13
Son dakika haberleri | Şehit Umut Coşkun'un adı Mamak'ta yapılan camide yaşatılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'de 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı alanına teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un Mamak ilçesinde isminin verildiği cami ibadete açıldı.

Suriye'de 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı alanına teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un Mamak ilçesinde isminin verildiği cami ibadete açıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit Coşkun adına Üreğil Mahallesi'nde yapımına başlanan cami inşaatı tamamlandı.

Cami, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Vasip Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şehit Coşkun'un ailesi ve vatandaşların katılımıyla dualarla ibadete açıldı.

2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide, 1995 yılında Elazığ Maden'de şehit olan Bayram Kesekler adına da Kur'an kursu yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Köse, "Vatanımızı şehitlerimizin canlarına borçlu olduğumuzu unutmuyoruz, unutmayacağız. Kıyamete kadar ezanlarımız susmasın. Bu anlamlı caminin memleketimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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