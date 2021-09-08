Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şehit polisler için anma programı Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.

Şehit polisler için anma programı

IĞDIR - Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı. Kalleş saldırının 6'ncı yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından olay yerine çiçekler bırakıldı.

Bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, şehitlerin asla unutulmayacağını belirterek, "13 ananın evladını, 13 babanın evladını burada toprağa verdik. Şehitlerimizin ortaya koydukları cesaret, ailelerinin ortaya koydukları feraset ve dayanıklılık için bize çok görev düşmektedir. Arkamızdaki Ağrı Dağı, önümüzdeki Aras Nehri, Anadolu topraklarının her karışı şahit olsun ki bu toprağın uğruna şehit olan her şehidimizin kanının karşılığı alınmıştır, alınacaktır" dedi.

Programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı
Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı
Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı
Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Mustafa Destici Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Münir Özkul Kaan Yıldırım
Spor Diego Cristiano Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 20:00:15. #1.15#

title