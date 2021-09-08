Son dakika haberleri: Şehit polisler için anma programı

Son dakika haberleri... Şehit polisler için anma programı Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.

Şehit polisler için anma programı

IĞDIR - Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı. Kalleş saldırının 6'ncı yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından olay yerine çiçekler bırakıldı.

Bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, şehitlerin asla unutulmayacağını belirterek, "13 ananın evladını, 13 babanın evladını burada toprağa verdik. Şehitlerimizin ortaya koydukları cesaret, ailelerinin ortaya koydukları feraset ve dayanıklılık için bize çok görev düşmektedir. Arkamızdaki Ağrı Dağı, önümüzdeki Aras Nehri, Anadolu topraklarının her karışı şahit olsun ki bu toprağın uğruna şehit olan her şehidimizin kanının karşılığı alınmıştır, alınacaktır" dedi.

Programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum