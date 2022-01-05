Son dakika haberleri... Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı

ELAZIĞ (DHA) - İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını önleyen ancak kendisi de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin (44), vefatının 5'inci yıl dönümünde, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program Fethi Sekin için sinevizyon gösterisi ve mevlit okutulmasıyla sona erdi.