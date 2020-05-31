Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Diyarbakır'dan Samsun'a getirildi
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Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Diyarbakır'dan Samsun'a getirildi

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Diyarbakır'dan Samsun'a getirildi
31.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:36

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Eşi Gözde ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile mesai arkadaşlarının bulunduğu askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, annesi Şükran, babası Ali Arslan ve yakınlarıyla, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vali Kaymak, havalimanında şehidin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı esnada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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