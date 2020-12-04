Son dakika haberleri: Şehit polis Barış Göl'ün cenazesi tören alanına getirildi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'deki Asri Mezarlığı'na getirildi.