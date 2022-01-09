Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınması Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi MERSİN - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar...
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan şehidin yakınları
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınması
Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi MERSİN - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı.