Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınması Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi MERSİN - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar...

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan şehidin yakınları

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınması

Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi MERSİN - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı

Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı

 Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

 Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title