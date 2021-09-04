Son dakika haberleri | Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel dualarla anıldı
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Son dakika haberleri | Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel dualarla anıldı

Son dakika haberleri | Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... 2014 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Ramazan Yel için babaocağı Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören Köyü'nde mevlit okutuldu.

2014 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Ramazan Yel için babaocağı Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören Köyü'nde mevlit okutuldu.

Mevlit programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Aslanapa Kaymakam Vekili Özgür Pelvan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler dualarla anıldı.

Vali Ali Çelik, şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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