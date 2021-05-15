Son dakika haberleri: Şehit olan Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı
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Son dakika haberleri: Şehit olan Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı

Son dakika haberleri: Şehit olan Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsrail'in işgali altındaki Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir'de Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Etkinliğe Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Başkanı Ali Mamak, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu düzenledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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