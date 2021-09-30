Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Karaman Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda, şehitler için Mevlit-i Şerif okunarak, şehitlik köşesi, kütüphane, zeka oyunları ve 3-D robotik kodlama atölyesi açıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda, şehitler için Mevlit-i Şerif okunarak, şehitlik köşesi, kütüphane, zeka oyunları ve 3-D robotik kodlama atölyesi açıldı.

Okul Müdürü Ayhan İncedal, Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, okulun 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Cumhuriyet Mahallesinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü için şahadet şerbeti içmiş kahraman şehitlerin adını okulda yaşatmaktan onur duyduklarını ifade eden İncedal, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta Muhammed Ali Mevlüt Dündar olmak üzere bu vatan için şahadete ermiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Okul olarak amacımız geleceğe şimdiden hazır 21. Yüzyılın bilgisiyle donatılmış aritmetik düşünen aynı zamanda ahlaki değerlerle his edilmiş ülkesine ve milletine hizmet eden bireyler yetiştirmektir. Bu hisler çerçevesinde okulumuza kazandırılan altyapı ve donanımlarla yenilerini ekleyerek öğretmenlerimizle birlikte şehidimizin kahramanlığına yakışır şekilde öğrencilerimize hizmet edeceğiz."

Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın annesi Gülten Dündar da evladının adının böyle eğitim yuvasında yaşatılmasına onur ve şeref duyduğunu belirterek, "Benim oğlum elhamdülillah peygamberimin yanındaki makama olan şahadet makamına ulaştı. Bu onuruyla bizi şereflendirmiştir. Rabbim şahadetlikle onu onurlandırmıştır. Ben rabbimin hükmüne boyun eğdim, rabbimden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz vatanımız milletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için Mevlit-i Şerif okundu. Ardından şehitlik köşesi, kütüphane, zeka oyunları ve 3-D robotik kodlama atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehitlik köşesi ve kütüphanesi açıldı - Haberler
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