Son dakika haberleri: Şehit Kıraç'ın adı kardeşinin oturduğu sokakta yaşatılacak Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2011 yılında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç'ın adı, Tarsus'ta kardeşinin oturduğu sokakta yaşatılacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2011 yılında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç'ın adı, Tarsus'ta kardeşinin oturduğu sokakta yaşatılacak. Şehit Kıraç'ın, ailesinin isteği üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergenekon Mahallesi 1237 sokağın adı "Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç Sokağı" olarak değiştirildi. Belediye yetkilileri sokağın tabelasını yenileyerek yerleştirdi. Kaynak: AA