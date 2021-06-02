Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak için Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene şehit yakınları, İç İşleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yozgat Milletvekilleri Av. Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı Söylemez köyünde toprağa verildi.

Şevket ve Keziban Koçak çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın evli olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce 'Karını da seni de alırım' dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce "Karını da seni de alırım" dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:17:17. #1.16#

title