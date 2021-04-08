Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi
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Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için Konya Askeri Terminali'nde tören düzenlendi.

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için Konya Askeri Terminali'nde tören düzenlendi.

Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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