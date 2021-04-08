Son dakika haberleri... Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için Konya Askeri Terminali'nde tören düzenlendi.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için Konya Askeri Terminali'nde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm