Son dakika haberleri! Şehit Erden'in adı, anaokulunda yaşatılacak

Son dakika haberleri... Ordu Valisi Tuncay Sonel, 4 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının, Ünye ilçesinde yapılacak olan bir anaokuluna verileceğini duyurdu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 4 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının, Ünye ilçesinde yapılacak olan bir anaokuluna verileceğini duyurdu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül 15, vefatının 4. yılında tüm Türkiye'de anılıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit Eren Bülbül'ün adının, hayırsever bir iş insanı kadın tarafından Ünye ilçesinde yaptırılan anaokuluna verileceğini duyurdu.

Vali Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Eren evladımızın ismi Ordu-Ünye İlçemizde yaşayacak. Hayırsever İş insanımız Banu Akdeniz hanımefendi tarafından yaptırılan 10 derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulumuzu, yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı