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Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Adana'da 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, tıp fakültesini kazanarak babasının hayalini gerçekleştirdi.

Adana'da 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, tıp fakültesini kazanarak babasının hayalini gerçekleştirdi.

2016 yılında görev yaptığı Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucu tabancayla vurularak şehit düşen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Hasan Bozkurt Gülhane Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. 2002 yılında görev yaptığı İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Ekiz'in oğlu Şahin Mert Ekiz ise Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yerleşti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, YKS'de başarılı olup üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşayan şehit polis memuru çocukları ve ailelerini makamında ağırladı. Şehit çocukları Görkem Hasan ve Şahin Mert ile bir süre sohbet eden İnci, gençleri başarılarından dolayı kutlayıp, saat hediye etti. Şehit çocukları ve aileleri ise İnci'ye teşekkür etti.

Şehit Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, "Babam şehit olmadan önce benim hep doktor olmamı istiyordu. Ben de onun hayalini gerçekleştirdim. Bu nedenle çok mutluyum. Çok şükür kazandım" dedi.

Şehit Şahin Ekiz'in oğlu Şahin Mert Ekiz babasını hiç görmediğini belirterek, "Annem bana hamileyken babam 2002 yılında şehit olmuş. Ben babamı hiç görmedim. Babam ben doğmadan önce şehit olduğu için babam hakkında pek bir bilgim yok. Babamın mirasını yaşatıp onun ismini duyurmak istiyorum" diye konuştu. - ADANA

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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