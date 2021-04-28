Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Yağmur'un babası 91 yaşındaki Tahir Yağmur'un cenazesine katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Yağmur'un babası 91 yaşındaki Tahir Yağmur'un cenazesine katıldı.

1999 yılında Erzurum'un Tekman ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Mehmet Yağmur'un babası Tahir Yağmur (91) beyin damarlarının tıkanması ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün tedavi gördüğü Gaziantep'de vefat ederek bugün Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde toprağa verildi.

Suvarlı Beldesinde düzenlenen cenazeye Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve belde halkı katıldı.

Şehit babası Tahir Yağmur'un cenazesi Suvarlı Cami'nde kılınan namazın ardından belde halkından helallik alınması aile kabristanlığına defnedildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Şehit babası Tahir Yağmur'un çocukları Zeynal Yağmur ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, aynı belde mezarlığında kabristanları bulunan Kıbrıs Şehidi Tankçı Er Ahmet Tunç, Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan ve Diyarbakır Sur Şehidi Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost'un mezarını ziyaret ederek dua edip, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı