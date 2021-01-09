Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
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Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

09.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:53

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı kütüphanede, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

Kentte 18 Kasım 2020'de hizmete giren, 150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphaneden, kitapseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yararlanıyor.

Yoğun ilgi gören kütüphaneyi, son bir ayda 13 bin kişi ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Derya Alapala, AA muhabirine, çok geniş ve modern bir binada hizmet verdiklerini, yetişkinler ve çocuklar için okuma, az işitenler için işitme salonları, görmeyenler için konuşan kitaplık bölümünün bulunduğunu söyledi.

Batman'da bir ilk olarak, bünyelerinde bebek ve oyuncak kütüphanelerinin yer aldığı anlatan Alapala, anne veya öğretmenleriyle gelen çocuklara oyuncaklarla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bebek ve çocuk kütüphanesinin de çok ilgi gördüğünü belirten Alapala, şöyle devam etti:

"Halkımız tarafından çok beğenilen bir hizmetimiz oldu. Ayrıca ödünç kitap verme ofisimiz var. İlgi çok yoğun. Kullanıcılarımız uzun süredir bekliyordu yeni binamızı. Batman'da da çok gözde bir bina oldu. Dışı kadar içi de çok güzel. Çocuk, genç ve yetişkinlerimiz yoğun şekilde kütüphanemizi ziyaret ediyor."

Kovid-19 salgını dolayIsıyla öğrencilerin yoğun şekilde kütüphaneden istifade ettiğini bildiren Alapala, yüz yüze eğitim olmadığı için özellikle öğrencilerin EBA'dan yararlanmak için kütüphaneye geldiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin de sessiz ve geniş ortamda sınava hazırlandığını anlatan Alapala, "Ödünç kitap almak isteyenler geliyor, üye olup kitaplarımızdan istifade ediyor. Zengin bir kütüphanemiz var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kapasitenin yarıya düşürüldüğünü ve tedbirler kapsamında 600 kişiyi aynı anda ağırladıklarını dile getiren Alapala, Kovid-19 önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığına dikkati çekti.

Girişlere dezenfektan koyduklarını, ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçtüklerini belirten Alapala, "Salgın var. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Salonlarımızda sandalyelerimizi mesafeli hale getirdik. İçeride maske kullanımına dikkat ediyoruz." dedi.

Kütüphaneden yararlanan Ayşegül Uğur da KPSS'ye hazırlamak amacıyla her gün geldiği kütüphaneden, kısıtlama dolayısıyla günde 5 saat istifade ettiğini söyledi.

Ahmet Ekin ise her gün kütüphaneye gelmeye çalıştığını anlatarak, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir mekan bizim için çok iyi oldu. Sabah saat 10.00'dan 16.00'ya kadar kütüphaneden istifade ediyorum. Böyle bir mekanı Batman'a kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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