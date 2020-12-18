Son dakika haberleri... Şehit asker ile polisin isimleri memleketinde yaşatılacak

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi harekatta şehit olan Tankçı Er Adem Kutlu ile İstanbul'da devriye görevindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan İlhan İlmeç'in isimleri memleketleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal tesis ve parkta yaşatılacak.

Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi harekatta şehit olan Tankçı Er Adem Kutlu ile İstanbul'da devriye görevindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan İlhan İlmeç'in isimleri memleketleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal tesis ve parkta yaşatılacak.

Pazarcık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitlerin isimleri park ve sosyal tesislere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Vatan, millet, bayrak için canını ortaya koyan şehitlerimizin isimleri her yerde yaşamalı, onların hayatı yeni nesle örnek olmalı. Bugün evlerimizde rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde oturabiliyorsak, huzurlu yaşayabiliyorsak, güvenlik güçlerimizin bunda büyük fedakarlıkları vardır. Pazarcık Belediyesi olarak yaptığımız Sakarkaya Mahallesi sosyal tesisimize sınır ötesi harekatta şehit düşen hemşehrimiz Adem Kutlu kardeşimizin, Büyükşehir Belediyemizin Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yaptığı parka ise İstanbul'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen hemşehrimiz İlhan İlmeç şehidimizin ismini verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün