Son dakika haberleri... Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler
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Son dakika haberleri... Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler

Son dakika haberleri... Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Kütahya'nın Emet ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret etti.

Emet AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok ve Yönetim Kurulu üyeleri, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe - Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerin roketli saldırısı sonucu 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesini evinde ziyaret etti. Altınok ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Şehit Ahmet Asan'ı mezarı başında ziyaret edip dua ettiler. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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