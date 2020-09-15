Son dakika haberleri... Şehit annesi, 'Yakışıklı oğlum' diyerek gözyaşı döktü (2) Son dakika haberine göre BABASININ YANINA DEFNEDİLDİSuriye'nin El Bab bölgesinde hain saldırı sonucu şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman için Düzce Merkez Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Suriye'nin El Bab bölgesinde hain saldırı sonucu şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman için Düzce Merkez Büyük Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Selim Dağlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Kızılay çalışanları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni sırasında üzüntü yaşayan anne Emine Kıdıman, ağabeyi Ali Kıdıman, ablası Işıl Kıdıman Sevindik ve kardeşi Mardin'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Soner Kıdıman'ı yakınları teskin etti.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra Düzce Şehir Mezarlığı'nda babası Mehmet Kıdıman'ın kabrinin yanında toprağa verildi.

Kaynak: DHA