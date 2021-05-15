Son dakika haberleri... Şehit aileleri ve gazilere Ramazan Bayramı ziyareti yapıldı
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Son dakika haberleri... Şehit aileleri ve gazilere Ramazan Bayramı ziyareti yapıldı

Son dakika haberleri... Şehit aileleri ve gazilere Ramazan Bayramı ziyareti yapıldı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ziyaret edildi.

Kastamonu'nun Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ziyaret edildi.

Abana Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Emel Kurudirek, şehit piyade uzman çavuş Ömer Şenel'in ilçe merkezinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Şehidin annesi Emine Şenel ve babası Cemal Şenel ile sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra gaziler Mehmet Güleryüz ve İbrahim Öztürk'ü ziyaret etti.

Çatalzeytin'de ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Okumuş, Emniyet Amiri Burak Açıkgöz ve SYDV Müdürü Cem Çakmakoğlu şehit yakınları Hasan Çelik, Fikri Özbay ve Şermin Özdemir ile gaziler Ahmet Pulatkan, Salih Can, Hayrettin Özay, Halil Demirkıran, Selehattin Demircan ve Kemalettin Ersöz'ü evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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