Son dakika haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden Arınç'a tepki
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Son dakika haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden Arınç'a tepki

21.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:32
Son dakika haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden Arınç'a tepki

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Bülent Arınç'ın bir televizyon kanalında Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tahliyesi ile ilgili yaptığı açıklamalara TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, "Onu masum göstermeye çalışmak heykeli beraber dikmeye talip olmaktır" dedi.

Erdengi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele de onlarca şehidin, Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili, terör örgütünün siyasi uzantısının mahpus liderinin tahliyesini istemek, ondan ve yazdıklarından etkilenmek kabul edilemez bir davranıştır. Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın.

Dünyanın her yerinde terörü öven, terör eylemine çağıran, teröriste cesaret veren sözler suçtur. İfade hürriyeti olarak değerlendirilmez. Kaldı ki ağabeyinin de şu anda kandilde örgütü yönettiği, daha önce onunda Türkiye de bir siyasi partinin liderliğini yaptığını biliyorsak.

Terör örgütü lideri, eli kanlı bebek katilini başkanı olarak gördüğünü ve onun heykelini Ankara'ya dikmeyi hedeflediğini söyleyecek kadar aciz bir terörist olan, şehit aileleri ve gazilerin vicdanlarında da mahkum olmuş bir terör sevicinin özgürlüğü üzerinden gündeme gelmekten utanılmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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