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Son dakika haberleri! Şehit Abdülkadir Güngör Operasyonu'nda gözaltı sayısı 159'a yükseldi

Son dakika haberleri! Şehit Abdülkadir Güngör Operasyonu'nda gözaltı sayısı 159'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, gözaltı sayısı 159'a yükseldi.

İzmir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, gözaltı sayısı 159'a yükseldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi. Adeta film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı. İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliğinde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi.

Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltı sayısının 159'a yükseldiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

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