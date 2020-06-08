Son dakika haberleri... Şehirlerarası yolculuk öncesi otobüsler dezenfekte ediliyor
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Son dakika haberleri... Şehirlerarası yolculuk öncesi otobüsler dezenfekte ediliyor

Son dakika haberine göre Eskişehir'de, kontrollü normalleşme süreci kapsamında tekrar aktif hale gelen şehirlerarası otobüs seferlerinde, yolcu sağılığı için araçlar tek tek dezenfekte ediliyor.

Son dakika haberleri... Şehirlerarası yolculuk öncesi otobüsler dezenfekte ediliyor
08.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:47

Eskişehir'de, kontrollü normalleşme süreci kapsamında tekrar aktif hale gelen şehirlerarası otobüs seferlerinde, yolcu sağılığı için araçlar tek tek dezenfekte ediliyor.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerine geçici olarak ara verilmişti. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte, otobüs firmaları 1 Haziran itibariyle tekrar yolcu kabul etmeye başladı. Yolcular, araç kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini dolduracak şekilde ve sadece pencere hizalarında oturtuluyor. Firmalar, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için de her seferden yarım saat önce tüm otobüs yetkililerce dezenfekte ediyor. Ayrıca yetkililerce, virüsün bulaş riskini en aza indirmek amacıyla otobüs içerisine konumlandırılan el dezenfektanları ile yolculara istedikleri zaman kişisel temizliklerini yapabilmelerine imkanı da sağlanıyor.

"Amacımız, yolcularımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir otobüs firması yetkilisi Gökhan Güldaş, "Tüm araçlarımızda temizlik hijyen kurallarına dikkat edilerek alınan tedbirler doğrultusunda araçlarımızın hareket saatine 30 dakika kala, araçlarımız dezenfekte edilerek sefere hazır hale getirilmektedir. Araçlarımızdaki koltukların sadece cam kenarları olan bölümleri satılmaktadır. Koridorlara yolcu alınmamaktadır. Ayrıca araçtaki koltuk sayıları 37 kişilik olup, araç yolcu kapasitesi 25 yolcu olacak şekilde sınırlandırıldı. Amacımız, yolcularımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarıdır. Pandemi sürecinde insanlar, evlerinde kalarak seyahat edemedi, ancak sonunda kavuşmak varsa özlemek güzeldir diyerek vatandaşlarımızı tekrar ağırlamayı bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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