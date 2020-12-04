Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü
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Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü

04.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:08

Son dakika 3. sayfa haberi... Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu.

Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü

Polis olay yerinden kaçan şehir magandasını arıyor

Anne ve babanın ağır yaralanan çocukları için feryadı yürek dağladı

Aksaray'da bir otomobile yönelik tüfekle açılan ateş sonucu araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk başından ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk annesinin kucağında yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.

Olay, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan D. 68 FF 869 plakalı Renault marka otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül D. ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D.'yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D., burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E. ile karşılaştı. Kenan D. ile Mevla Verdi E.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D.'nin aracına arka arkaya ateş açtı. Otomobilin camları kırılırken, tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, annesi olayı yara almadan atlattı.

Anne ve babanın feryatları yürekleri burktu

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise "Ramazan" diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olay yerinden kaçan Mevlaverdi E'nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü
Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü
Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü
Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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