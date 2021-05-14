Son dakika haberleri | Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberleri | Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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