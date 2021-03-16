Son dakika haberleri: Şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı, bir lisenin kütüphanesinde yaşatılacak.

Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi'nde şehit eşi Tuğba Türkoğlu tarafından yaptırılan okul kütüphanesine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından da kitap bağışı yapıldı. Okul aile birliğinin de destek verdiği kütüphanede yüzlerce çeşit kitap öğrencilerin istifadesine sunuldu.

Açtığı kütüphane için çok mutlu ve onur duyduğunu ifade eden şehidin eşi Tuğba Türkoğlu, "Eşim 4 Haziran 2018 tarihinde yaralanıp 7 gün sonra Hakkari Şemdinli'de şehit oldu. Eşimin adını yaşatılmasını istedim ve böyle bir okul kütüphanesi kurduk. En önemlisi gençlerin, şehitlerimize olan duyarlılığını artırmak için ve onlara tanıttırmak için kütüphane yaptırmak istedim. Burası benim ikinci kütüphanem" dedi.

Kütüphaneyi Türk bayrakları ve eşinin polis kıyafeti ile donattığını da ifade eden Türkoğlu, "Burası bir lise ve lise düzeyi kitaplar toplandı. Önceki kütüphaneden çok olumlu dönüşler aldım. Bu beni çok onure etti. İkinci kütüphane ise bir lise olsun istedim. Bütün yaş gruplarına hitap edebileyim diye. İlk, orta ve lise düzeyinde açtım. Bunun için de çok onurlu ve mutluyum. Eşim özel harekatı çok seviyordu ve onun kıyafetlerini de buraya getirdim. Eşimin ruhunun yaşadığına eminim ve şu anda da yanımızda. 'Madem ölüm tek bir kere gelecek, neden Allah için olmasın' derdi her zaman onun bu sözleri ve fotoğraflarıyla kütüphanemizi donattık" dedi.

Tuğba Türkoğlu, şehit eşi özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adının yaşatılması için Ekinözü ilçesindeki Ataköy İlkokuluna kütüphane yaptırmıştı.

Özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, PKK'lı teröristlerce 4 Haziran 2018'de Şemdinli ilçesindeki karakola düzenlenen roketli saldırı sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) 11 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı