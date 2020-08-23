Son dakika haberleri! Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı (1)
Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
23.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:11
İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi.
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Kaynak: AA