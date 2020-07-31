Son dakika haberleri | Seferihisar'da otluk alanda yangın -1
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Son dakika haberleri | Seferihisar'da otluk alanda yangın -1

Son dakika güncel haberi... Seferihisar'da otluk alanda yangınİZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

31.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:15

Seferihisar'da otluk alanda yangın

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Seferihisar'da askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Son dakika haberleri | Seferihisar'da otluk alanda yangın -1

Kaynak: DHA

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