Son dakika haberleri: Seferihisar'da makilik alanda yangın çıktı (2)
Son dakika güncel haberi: 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Seferihar ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
02.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:13
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Seferihar ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Bölgede etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı ekiplerin, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Evrim ATAMAN/SEFERİHİSAR (İzmir),
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Kaynak: DHA