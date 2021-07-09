Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı

Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantısı ortaya çıktığı gerekçesiyle İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. tutuklandı.

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantısı ortaya çıktığı gerekçesiyle İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, firari 3 kişiden 1'i olan S.K'yı İstanbul'da yakaladı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tutuklanan S.K'nın, 12 Mayıs'ta Maltepe'de yaşanan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden Uğur Köroğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

Olay

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada o dönem gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Selim Melisa Döngel
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:18:02. #1.15#

title